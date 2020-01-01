У Жидичині моляться за подолання коронавірусу. НАЖИВО
Сьогодні, 09:18
У чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця, що у Жидичині, моляться за подолання коронавірусу.
Через карантинні заходи священне дійство відбувається онлайн.
Нагадаємо, із запровадженням карантину у деяких храмах Волині богослужіння відбуватимуться онлайн.
Більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.
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Через карантинні заходи священне дійство відбувається онлайн.
Нагадаємо, із запровадженням карантину у деяких храмах Волині богослужіння відбуватимуться онлайн.
Більшість прямих включень духовенство веде на сторінках парафій у соціальній мережі Facebook. Зокрема, це храми Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Великомучениці Катерини жіночого монастиря Святителя Василія Великого, Святителя Миколая Чудотворця жидичинського монастиря Ківерецького деканату, а також церква Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська Ковельського районного благочиння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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