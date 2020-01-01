Рівненський медзаклад, де лікують хворих на Covid-19, взяли під охорону бійці Нацгвардії

вже 9 випадків коронавірусу і всі у Сарненському районі. Медзаклад, де лікують хворих на Covid-19, узяли під охорону бійці Нацгвардії.



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Спершу експрес-тести показали позитивні результати у двох жінок із села Тинне. Після проведених досліджень коронавірус підтвердили ще у шістьох людей та одної жінки, яка померла напередодні.



Пенсіонерка захворіла ще від 13 березня, 19-го її ушпиталили до райлікарні з двобічною пневмонією. Жінку врятувати не вдалося. І виявилося, що вона була хвора на коронавірус. Наразі осіб, які контактували з хворими, ізольовано.



"Всі, хто контактував з інфікованими особами, перебувають на самоізоляції. Це і медики, і пацієнти. Тести будуть проводити у тих, у кого будуть симптоми. Також впродовж п’яти днів від контакту тести можуть показувати негативний результат", - прокоментував голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль.



"Більшість інфікованих - це особи, які відвідували зібрання та богослужіння. Роботи у епідеміологів буде багато. Це сотні контактних, які треба відстежити", - повідомив керівник Рівненського обласного лабораторного центру Роман Сафонов.



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Наразі село Тинне, в якому близько п’яти тисяч мешканців, закрили. Людей звідти не випускають. На виїздах стоять блокпости. Біля них розвантажують продуктові машини. А вже іншим транспортом забирають до населеного пункту.



"Облаштовано 3 блокпости. Заїжджають жителі, які повертаються до домівок свої, проходять обробку автомобілів та попереджуємо, що їх випускати із села не будем на момент карантину", - пояснив заступник керівника Сарненської пожежно-рятувальної частини Вадим Кузака.



"Там повністю в нас є бригада, добровільна дружина. Попереджено, щоб люди по-максимуму не виходили на територію села. Поки так. Стараємося тримати ситуацію під контролем. Як такої паніки, поки що немає", - запевняє голова Немовицької ОТГ Віктор Савчин.



В обладміністрації також повідомили, що у Сарненську райлікарню скерували додаткові засоби захисту та експрес-тести. Крім того, її узяли під охорону бійці Нацгвардії.



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