Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень
Сьогодні, 19:20
У зв'язку з призупиненням роботи через карантин Луцькрада ініціюватиме питання щодо відмінити деяких оплат для підприємців за квітень.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, проект рішення буде винесене на наступному тижні на позачерговому виконкомі.
Зокрема, у ньому йтиметься про звільнення від плати:
- власників тимчасових споруд (МАФи, кіоски, лотки та ін.);
- підприємців та підприємства, які орендують приміщення, що перебувають у комунальній власності;
- власників рекламних конструкцій.
Радник мера Луцька пояснив, для власників рекламних конструкцій звільниться плата за розміщення зовнішньої реклами, для орендарів приміщень - орендна плата за приміщення, для власників МАФів - плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою.
"Маємо з розумінням поставитися до ситуації та підтримати підприємців і дати можливість втримати малий бізнес, не заганяти в ще більші борги і в майбутньому зберегти робочі місця і дохід для своїх сімей", - підрезюмував Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, проект рішення буде винесене на наступному тижні на позачерговому виконкомі.
Зокрема, у ньому йтиметься про звільнення від плати:
- власників тимчасових споруд (МАФи, кіоски, лотки та ін.);
- підприємців та підприємства, які орендують приміщення, що перебувають у комунальній власності;
- власників рекламних конструкцій.
Радник мера Луцька пояснив, для власників рекламних конструкцій звільниться плата за розміщення зовнішньої реклами, для орендарів приміщень - орендна плата за приміщення, для власників МАФів - плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою.
"Маємо з розумінням поставитися до ситуації та підтримати підприємців і дати можливість втримати малий бізнес, не заганяти в ще більші борги і в майбутньому зберегти робочі місця і дохід для своїх сімей", - підрезюмував Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень
Сьогодні, 19:20
У МЗС пояснили, як допоможуть українцям за кордоном
Сьогодні, 19:12
За італійським сценарієм Волинь матиме 1000–1050 госпіталізованих, – керівник обласної лікарні про коронавірус
Сьогодні, 18:23
Медіа