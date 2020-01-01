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Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень

Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень
У зв'язку з призупиненням роботи через карантин Луцькрада ініціюватиме питання щодо відмінити деяких оплат для підприємців за квітень.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, проект рішення буде винесене на наступному тижні на позачерговому виконкомі.

Зокрема, у ньому йтиметься про звільнення від плати:
- власників тимчасових споруд (МАФи, кіоски, лотки та ін.);
- підприємців та підприємства, які орендують приміщення, що перебувають у комунальній власності;
- власників рекламних конструкцій.

Радник мера Луцька пояснив, для власників рекламних конструкцій звільниться плата за розміщення зовнішньої реклами, для орендарів приміщень - орендна плата за приміщення, для власників МАФів - плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою.

"Маємо з розумінням поставитися до ситуації та підтримати підприємців і дати можливість втримати малий бізнес, не заганяти в ще більші борги і в майбутньому зберегти робочі місця і дохід для своїх сімей", - підрезюмував Ігор Поліщук.

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Теги: підприємців, Луцьк, карантин
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