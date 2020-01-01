Луцькрада готує відміну деяких оплат для підприємців за квітень





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, проект рішення буде винесене на наступному тижні на позачерговому виконкомі.



Зокрема, у ньому йтиметься про звільнення від плати:

- власників тимчасових споруд (МАФи, кіоски, лотки та ін.);

- підприємців та підприємства, які орендують приміщення, що перебувають у комунальній власності;

- власників рекламних конструкцій.



Радник мера Луцька пояснив, для власників рекламних конструкцій звільниться плата за розміщення зовнішньої реклами, для орендарів приміщень - орендна плата за приміщення, для власників МАФів - плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою.



"Маємо з розумінням поставитися до ситуації та підтримати підприємців і дати можливість втримати малий бізнес, не заганяти в ще більші борги і в майбутньому зберегти робочі місця і дохід для своїх сімей", - підрезюмував Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з призупиненням роботи через карантин Луцькрада ініціюватиме питання щодо відмінити деяких оплат для підприємців за квітень.Про це повідомив радник міського головина своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, проект рішення буде винесене на наступному тижні на позачерговому виконкомі.Зокрема, у ньому йтиметься про звільнення від плати:- власників тимчасових споруд (МАФи, кіоски, лотки та ін.);- підприємців та підприємства, які орендують приміщення, що перебувають у комунальній власності;- власників рекламних конструкцій.Радник мера Луцька пояснив, для власників рекламних конструкцій звільниться плата за розміщення зовнішньої реклами, для орендарів приміщень - орендна плата за приміщення, для власників МАФів - плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою."Маємо з розумінням поставитися до ситуації та підтримати підприємців і дати можливість втримати малий бізнес, не заганяти в ще більші борги і в майбутньому зберегти робочі місця і дохід для своїх сімей", - підрезюмував Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію