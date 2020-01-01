Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Сьогодні, 19:49
У Луцьку завершується другий тиждень карантину і це далеко не кінець.
Його продовжили аж до 24 квітня, нагадує Конкурент.
Українцям радять використовувати засоби захисту, коли ті знаходяться в приміщенні, уникати скупчення людей та частіше мити руки.
А от як би виглядали такі знайомі символи Луцька, якби карантин діяв і на них. Вирішили пожартувати:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його продовжили аж до 24 квітня, нагадує Конкурент.
Українцям радять використовувати засоби захисту, коли ті знаходяться в приміщенні, уникати скупчення людей та частіше мити руки.
А от як би виглядали такі знайомі символи Луцька, якби карантин діяв і на них. Вирішили пожартувати:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Сьогодні, 19:49
Показали фото Світязю столітньої давнини
Сьогодні, 19:15
Справжня весна: якою буде погода на Волині у неділю, 29 березня
Сьогодні, 19:00
29 березня вночі Україна переходить на літній час
Сьогодні, 18:16
Медіа