Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ





Його продовжили аж до 24 квітня, нагадує



Українцям радять використовувати засоби захисту, коли ті знаходяться в приміщенні, уникати скупчення людей та частіше мити руки.



А от як би виглядали такі знайомі символи Луцька, якби карантин діяв і на них. Вирішили пожартувати:



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