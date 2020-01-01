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Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ

Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
У Луцьку завершується другий тиждень карантину і це далеко не кінець.

Його продовжили аж до 24 квітня, нагадує Конкурент.

Українцям радять використовувати засоби захисту, коли ті знаходяться в приміщенні, уникати скупчення людей та частіше мити руки.

А от як би виглядали такі знайомі символи Луцька, якби карантин діяв і на них. Вирішили пожартувати:
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ
Якби луцькі пам'ятники були в режимі карантину. ФОТОЖАБИ

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Теги: карантин, фотожаби, Луцьк
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