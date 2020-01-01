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У волинському храмі можна подати записку за здоров'я чи упокій онлайн

У волинському храмі можна подати записку за здоров'я чи упокій онлайн
У Свято-Вознесенському храмі міста Горохова богослужіння звершують онлайн. У такий же спосіб можна подати записки за здоров’я та за упокій рідних.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив отець Андрій Сидор.

"Ми розділяємо з усіма Вами це випробування і тягарі обмежень, прагнемо зробити все можливе, аби кожна людина почувала себе духовно затишно, попри тимчасові обмеження щодо можливості полишити власну оселю, пересуватися, збиратися разом", - зауважив він.

На час карантину можна подати онлайн-записки за здоров’я та за упокій Ваших рідних і близьких відправивши їх у месенджер сторінки у facebook.

Для добровільних пожертв: ПРИВАТБАНК
4149 4991 4248 1074 (Сидор А.П.)

"Залишайтеся у своїх домівках, долучайте свою домашню молитву до молитов усіх вірних – пройдімо це випробування з терпінням та надією на милість Божу!" - закликав священник.

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Теги: коронавірус, церква
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