У волинському храмі можна подати записку за здоров'я чи упокій онлайн





Про це на своїй сторінці у facebook повідомив отець Андрій Сидор.



"Ми розділяємо з усіма Вами це випробування і тягарі обмежень, прагнемо зробити все можливе, аби кожна людина почувала себе духовно затишно, попри тимчасові обмеження щодо можливості полишити власну оселю, пересуватися, збиратися разом", - зауважив він.



На час карантину можна подати онлайн-записки за здоров’я та за упокій Ваших рідних і близьких відправивши їх у месенджер сторінки у



Для добровільних пожертв: ПРИВАТБАНК

4149 4991 4248 1074 (Сидор А.П.)



"Залишайтеся у своїх домівках, долучайте свою домашню молитву до молитов усіх вірних – пройдімо це випробування з терпінням та надією на милість Божу!" - закликав священник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Вознесенському храмі міста Горохова богослужіння звершують онлайн. У такий же спосіб можна подати записки за здоров’я та за упокій рідних.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив отець Андрій Сидор."Ми розділяємо з усіма Вами це випробування і тягарі обмежень, прагнемо зробити все можливе, аби кожна людина почувала себе духовно затишно, попри тимчасові обмеження щодо можливості полишити власну оселю, пересуватися, збиратися разом", - зауважив він.На час карантину можна подати онлайн-записки за здоров’я та за упокій Ваших рідних і близьких відправивши їх у месенджер сторінки у facebook Для добровільних пожертв: ПРИВАТБАНК4149 4991 4248 1074 (Сидор А.П.)"Залишайтеся у своїх домівках, долучайте свою домашню молитву до молитов усіх вірних – пройдімо це випробування з терпінням та надією на милість Божу!" - закликав священник.

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