У містечку на Волині — новий режим роботи закладів торгівлі





Про це



У приміщенні закладів може перебувати один відвідувач на 10 кв. метрів площі залу за умови дотримання дистанції між людьми не менше 1,5 метра.



"Любомльська міська рада інформує суб’єктів бізнесу та містян, що відповідно до п. 5 (Рішення з окремих питань) протоколу №10 засідання Кабінету міністрів України від 23 березня 2020 року, суб’єкти господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності мають запровадити режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням спеціальних позначок", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі в закладах торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності відтепер мають встановити позначки для клієнтів.Про це пише Кордон.У приміщенні закладів може перебувати один відвідувач на 10 кв. метрів площі залу за умови дотримання дистанції між людьми не менше 1,5 метра."Любомльська міська рада інформує суб’єктів бізнесу та містян, що відповідно до п. 5 (Рішення з окремих питань) протоколу №10 засідання Кабінету міністрів України від 23 березня 2020 року, суб’єкти господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності мають запровадити режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням спеціальних позначок", – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію