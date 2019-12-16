Які продукти сприяють підвищенню настрою
Сьогодні, 05:13
Фахівці запевняють: при вживанні в їжу певних продуктів ми можемо підняти собі настрій і відчувати себе більш комфортно.
Це відбувається завдяки тому, що деякі продукти здатні підвищувати так званий гормон щастя – серотонін. Про це пише Ukrhealth.
За позитивні емоції відповідають в першу чергу шоколад, банани, сир. Але це не все. Фахівці відкрили, що підняти собі настрій можна за допомогою м’яса індички або кролика, оскільки в ньому міститься триптофан, що допомагає синтезу серотоніну. Молочні продукти теж грають у виробленні серотоніну не останню роль.
Неврологи рекомендують їсти більше свіжих овочів і фруктів. Щоб раціон був різноманітним і збалансованим, необхідно включати в меню рибу, горіхи, трав’яні чаї. Все це допоможе відчувати себе більш комфортно.
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Це відбувається завдяки тому, що деякі продукти здатні підвищувати так званий гормон щастя – серотонін. Про це пише Ukrhealth.
За позитивні емоції відповідають в першу чергу шоколад, банани, сир. Але це не все. Фахівці відкрили, що підняти собі настрій можна за допомогою м’яса індички або кролика, оскільки в ньому міститься триптофан, що допомагає синтезу серотоніну. Молочні продукти теж грають у виробленні серотоніну не останню роль.
Неврологи рекомендують їсти більше свіжих овочів і фруктів. Щоб раціон був різноманітним і збалансованим, необхідно включати в меню рибу, горіхи, трав’яні чаї. Все це допоможе відчувати себе більш комфортно.
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