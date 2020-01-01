Українка, яка відвідала церкву, заразила 19 осіб коронавірусом





Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці у фейсбуці, -



За його словами, серед 51 встановленої контактної особи, у 19 людей, які контактували із жінкою під час відвідування церкви, виявлено позитивні результати.



«Усі особи, які визначені, як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я – під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги», – зазначив Гетьманенко.



Він зазначив, що для підтвердження аналізів біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗу. Гетьманенко також додав, що наразі на Закарпатті коронавірус підтверджено столичною вірусологічною референс лабораторією у однієї особи – мешканки міста Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області попередні результати аналізів за допомогою ПЛР-тестів показали 19 нових випадків зараження коронавірусом людей, що контактували з інфікованою жінкою в церкві.Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДАна своїй сторінці у фейсбуці, - пише ІА Волинські новини.За його словами, серед 51 встановленої контактної особи, у 19 людей, які контактували із жінкою під час відвідування церкви, виявлено позитивні результати.«Усі особи, які визначені, як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я – під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги», – зазначив Гетьманенко.Він зазначив, що для підтвердження аналізів біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗу. Гетьманенко також додав, що наразі на Закарпатті коронавірус підтверджено столичною вірусологічною референс лабораторією у однієї особи – мешканки міста Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.

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