Українка, яка відвідала церкву, заразила 19 осіб коронавірусом
Сьогодні, 02:13
У Закарпатській області попередні результати аналізів за допомогою ПЛР-тестів показали 19 нових випадків зараження коронавірусом людей, що контактували з інфікованою жінкою в церкві.
Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці у фейсбуці, - пише ІА Волинські новини.
За його словами, серед 51 встановленої контактної особи, у 19 людей, які контактували із жінкою під час відвідування церкви, виявлено позитивні результати.
«Усі особи, які визначені, як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я – під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги», – зазначив Гетьманенко.
Він зазначив, що для підтвердження аналізів біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗу. Гетьманенко також додав, що наразі на Закарпатті коронавірус підтверджено столичною вірусологічною референс лабораторією у однієї особи – мешканки міста Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.
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Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці у фейсбуці, - пише ІА Волинські новини.
За його словами, серед 51 встановленої контактної особи, у 19 людей, які контактували із жінкою під час відвідування церкви, виявлено позитивні результати.
«Усі особи, які визначені, як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я – під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У випадку погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги», – зазначив Гетьманенко.
Він зазначив, що для підтвердження аналізів біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗу. Гетьманенко також додав, що наразі на Закарпатті коронавірус підтверджено столичною вірусологічною референс лабораторією у однієї особи – мешканки міста Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.
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