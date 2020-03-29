Уряд ухвалив обов'язкову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону





Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, -



"Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону".



У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.



За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі.



До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.Про це повідомляє міністр інфраструктуриу Telegram, - пише УП."Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону".У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі.До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.

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