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Уряд ухвалив обов'язкову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону

Уряд ухвалив обов'язкову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону
Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, - пише УП.

"Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону".

У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі.

До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію.


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Теги: карантин, коронавірус, україна
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