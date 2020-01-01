У Нововолинську підприємці знову прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку
Сьогодні, 11:16
Сьогодні, 30 березня, вранці до Нововолинської міської ради прийшли понад підприємці із продуктового ринку із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.
Андрій Сторонський зауважив, що до мерії прийшли 10-12 підприємців.
Натомість посадовець зауважив, що йому важко зрозуміти таку позицію нововолинців. За його словами, вихідними велика частина мешканців громади дозволили собі влаштовувати пікніки та інший відпочинок. Утім, карантин - це не канікули, й треба розуміти, до чого може призвести таке легковажне ставлення до коронавірусу. Він додав, що у нововолинську експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус у одного чоловіка й наразі чекають результатів лаболаторного дослідження. Цей факт мав би ще більше насторожувати людей.
Нагадаємо, підприємці нововолинського ринку вже приходили під мерію 18 березня.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський.
Андрій Сторонський зауважив, що до мерії прийшли 10-12 підприємців.
Натомість посадовець зауважив, що йому важко зрозуміти таку позицію нововолинців. За його словами, вихідними велика частина мешканців громади дозволили собі влаштовувати пікніки та інший відпочинок. Утім, карантин - це не канікули, й треба розуміти, до чого може призвести таке легковажне ставлення до коронавірусу. Він додав, що у нововолинську експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус у одного чоловіка й наразі чекають результатів лаболаторного дослідження. Цей факт мав би ще більше насторожувати людей.
Нагадаємо, підприємці нововолинського ринку вже приходили під мерію 18 березня.
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