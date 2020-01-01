У Нововолинську підприємці знову прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку

Сьогодні, 30 березня, вранці до Нововолинської міської ради прийшли понад підприємці із продуктового ринку із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник Нововолинського міського головиАндрій Сторонський зауважив, що до мерії прийшли 10-12 підприємців.Натомість посадовець зауважив, що йому важко зрозуміти таку позицію нововолинців. За його словами, вихідними велика частина мешканців громади дозволили собі влаштовувати пікніки та інший відпочинок. Утім, карантин - це не канікули, й треба розуміти, до чого може призвести таке легковажне ставлення до коронавірусу. Він додав, що у нововолинську експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус у одного чоловіка й наразі чекають результатів лаболаторного дослідження. Цей факт мав би ще більше насторожувати людей.Нагадаємо, підприємці нововолинського ринку вже