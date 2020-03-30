Сивоха звільнили з посади радника секретаря РНБО





Про це 30 березня Апарат РНБО повідомив у відповідь на запит



«Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту, – ДМ) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах», – йдеться в повідомленні.



Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили.



Сергій Сивохо – український актор, телеведучий, гуморист, тренер шоу «Ліга Сміха», грав у КВН. На позачергових парламентських виборах балотувався по 49-му одномандатному округу — це Костянтинівка, Дружківка, Костянтинівський та Червоноармійський райони Донецької області, проте до Верховної Ради не пройшов.



Максим Ткаченко був директором і співвласником ТОВ «Квартал-концерт» з групи «Квартал» і театрально-концертного агентства ТОВ «Нью Фрідом», до 2014 року керував компанією «Мастер-шоу» в Луганську, яка займалась організацією концертів та гастролів зірок естради; екскерівник компанії «Квартал-концерт». Він закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка. На позачергових парламентських виборах 2019 року Максим Ткаченко пройшов до Верховної Ради за списками «Слуги народу».



Нагадаємо, 21 жовтні 2019 року український актор, телеведучий та гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.



23 жовтня стала відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко став радником секретаря Ради національної безпеки і України на громадських засадах з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.



На початку березня 2020 року радник секретаря РНБО Сергій Сивохо в ефірі телеканалу «Наш» назвав події на Донбасі – «внутрішнім конфліктом».



Згодом, 12 березня, у Києві він презентував Національну платформу примирення і єдності. Спікерка Національної платформи примирення і єдності Марина Хацанюк заявила, що примирення повинно будуватися навколо комунікації між мирними жителями. Вона сказала, що українцям слід «позбутися страху і ненависті одне до одного». За її словами, українцям потрібно «дізнатися, як живуть люди на непідконтрольній території».



По завершенню презентації представники Національного корпусу взяли слово і заявили, що мир із Росією неможливий. Після цього почалася штовханина, Сергія Сивоха почали штовхати до виходу й він покинув презентацію. На місце прибула поліція.



За фактом подій під час презентації поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також затримали та доставили до Печерського управління поліції 15 активних учасників події.



Секретар РНБО Олексій Данілов засудив дії активістів, проте зазначив, що Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО. За словами пана Данілова, кожен із його радників має свою власну позицію.



Національний корпус направив до Служби безпеки повідомлення про вчинення Сергієм Сивохою державної зради.



16 березня народні депутати від фракції «Слуга народу» звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сергія Сивоха та Максима Ткаченка увільнили від виконання обов'язків радників секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.Про це 30 березня Апарат РНБО повідомив у відповідь на запит «Детектора медіа». «Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту, – ДМ) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах», – йдеться в повідомленні.Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили.– український актор, телеведучий, гуморист, тренер шоу «Ліга Сміха», грав у КВН. На позачергових парламентських виборах балотувався по 49-му одномандатному округу — це Костянтинівка, Дружківка, Костянтинівський та Червоноармійський райони Донецької області, проте до Верховної Ради не пройшов.був директором і співвласником ТОВ «Квартал-концерт» з групи «Квартал» і театрально-концертного агентства ТОВ «Нью Фрідом», до 2014 року керував компанією «Мастер-шоу» в Луганську, яка займалась організацією концертів та гастролів зірок естради; екскерівник компанії «Квартал-концерт». Він закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка. На позачергових парламентських виборах 2019 року Максим Ткаченко пройшов до Верховної Ради за списками «Слуги народу».Нагадаємо, 21 жовтні 2019 року український актор, телеведучий та гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.23 жовтня стала відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко став радником секретаря Ради національної безпеки і України на громадських засадах з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.На початку березня 2020 року радник секретаря РНБО Сергій Сивохо в ефірі телеканалу «Наш» назвав події на Донбасі – «внутрішнім конфліктом».Згодом, 12 березня, у Києві він презентував Національну платформу примирення і єдності. Спікерка Національної платформи примирення і єдності Марина Хацанюк заявила, що примирення повинно будуватися навколо комунікації між мирними жителями. Вона сказала, що українцям слід «позбутися страху і ненависті одне до одного». За її словами, українцям потрібно «дізнатися, як живуть люди на непідконтрольній території».По завершенню презентації представники Національного корпусу взяли слово і заявили, що мир із Росією неможливий. Після цього почалася штовханина, Сергія Сивоха почали штовхати до виходу й він покинув презентацію. На місце прибула поліція.За фактом подій під час презентації поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також затримали та доставили до Печерського управління поліції 15 активних учасників події.Секретар РНБО Олексій Данілов засудив дії активістів, проте зазначив, що Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО. За словами пана Данілова, кожен із його радників має свою власну позицію.Національний корпус направив до Служби безпеки повідомлення про вчинення Сергієм Сивохою державної зради.16 березня народні депутати від фракції «Слуга народу» звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.

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