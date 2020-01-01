Волинянка «здала» поліції односельчанина, який приїхав з-за кордону та не самоізолювався





Так, 28 березня на лінію "102" надійшло повідомлення від жительки району про те, що чоловік повернувся з заробітків із Польщі та не дотримується режиму самоізоляції, - йдеться на сторінці у Facebook



Працівники поліції склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП. Матеріали скерували для розгляду в Локачинський районний суд



Нагадаємо, що відповідальність за скоєне правопорушення передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб-34-170 тисяч гривень. За зараження або дії, які призвели до цього, передбачена кримінальна відповідальність згідно ст.325 Кримінального кодексу України, такі дії каратимуться штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або позбавленням волі від п'яти до восьми років, якщо це спричинило смерть.



"Керівництво відділення поліції, вкотре звертається до громадян,з проханням дотримуватись правил карантину та санітарно-гігієнічних норм", - підрезюмували у поліції.



Головне фото - ілюстративне.

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