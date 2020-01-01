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Волинянка «здала» поліції односельчанина, який приїхав з-за кордону та не самоізолювався

Волинянка «здала» поліції односельчанина, який приїхав з-за кордону та не самоізолювався
У Локачинському районі жінка повідомила поліцію про односельчанина, який повернувся із Польщі та не самоізолювався.

Так, 28 березня на лінію "102" надійшло повідомлення від жительки району про те, що чоловік повернувся з заробітків із Польщі та не дотримується режиму самоізоляції, - йдеться на сторінці у Facebook Локачинського відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Працівники поліції склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП. Матеріали скерували для розгляду в Локачинський районний суд

Нагадаємо, що відповідальність за скоєне правопорушення передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб-34-170 тисяч гривень. За зараження або дії, які призвели до цього, передбачена кримінальна відповідальність згідно ст.325 Кримінального кодексу України, такі дії каратимуться штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або позбавленням волі від п'яти до восьми років, якщо це спричинило смерть.

"Керівництво відділення поліції, вкотре звертається до громадян,з проханням дотримуватись правил карантину та санітарно-гігієнічних норм", - підрезюмували у поліції.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Локачинський район, самоізоляція, порушення карантину
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Коментарі 1
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підтримую, треба їх всіх здавати, а поліція може запропонувати винагороду за повідомлення про недотримання самоізоляції, можливо тільки так ми зупинемо короновірус
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