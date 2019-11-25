З початку 2020 року в Україні виникло вже більше 13 тисяч пожеж
Сьогодні, 17:05
З початку 2020 року в Україні виникло вже більше 13 тисяч пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах.
Більшість загорянь почали траплятися у березні, а спричинені вони, переважно, паліями та недбалими господарями, які разом із сухостоєм знищують власні будинки, – повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, саме спалювання минулорічного сухостою та іншого мотлоху, ймовірно, спричинило 26 березня пожежу на вулиці Центральній в селі Березово Закарпатської області. Напередодні господарі вирішили спалити сміття і, не переконавшись, що багаття повністю згасло, залишили його без нагляду та пішли готуватися до сну в новий житловий будинок, який розташований поруч зі старим, який згодом і став осередком пожежі. 27 березня вже на Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила перлину Закарпаття - Долину нарцисів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу сухої трави та чагарники на території цього біосферного заповідника.
Іноді пожежі на відкритих територіях можуть нашкодити не лише природі, а й впливають на самопочуття людей, отруюючи повітря. Крім того, у їдкому диму можна вчадіти насмерть. Так, упродовж доби 26 березня на території Житомирської області ліквідували 35 пожеж сухої рослинності, на одній з яких виявили загиблого пенсіонера. Займання трави біля дороги помітили місцеві мешканці. Під час самостійного гасіння підручними засобами громадяни виявили у траві обгоріле тіло 63-річного односельчанина. Вони одразу зателефонували до поліції та допомогли вогнеборцям, які також прибули на виклик, загасити пожежу, яка розповсюдилась на 1,5 га.
На території Дніпропетровської області в природних екосистемах виникло 22 пожежі на загальній площі 27 га. Наймасштабніші займання сталися за межами селища міського типу Кринички Криничанського району, поблизу селища Новомиколаївка Верхньодніпровського району, неподалік села Миколаївка-1 Дніпровського району, а також за межами сіл Радісне та Єлизаветівка Петриківського району.
На житомирщині рятувальники боролися із 54 пожежами сухої трави. Так 28 березня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в с. Старий Бобрик Хорошівського району. Вже на місці події з’ясувалося, що вогонь поширився на дерев’яний житловий будинок з дерев’яної господарської споруди, яка зайнялася від палаючого на узбіччі дороги сухостою. Суха та вітряна погода сприяла швидкому поширенню пожежі. Внаслідок пожежі знищено 0,5 га сухої трави, господарчу будівлю та дах будинку. Фахівці ДСНС запобігли повному знищенню оселі, а також розповсюдженню вогню на сусідні домоволодіння.
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Більшість загорянь почали траплятися у березні, а спричинені вони, переважно, паліями та недбалими господарями, які разом із сухостоєм знищують власні будинки, – повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, саме спалювання минулорічного сухостою та іншого мотлоху, ймовірно, спричинило 26 березня пожежу на вулиці Центральній в селі Березово Закарпатської області. Напередодні господарі вирішили спалити сміття і, не переконавшись, що багаття повністю згасло, залишили його без нагляду та пішли готуватися до сну в новий житловий будинок, який розташований поруч зі старим, який згодом і став осередком пожежі. 27 березня вже на Хустщині чиясь недбалість та недолугість ледь не знищила перлину Закарпаття - Долину нарцисів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу сухої трави та чагарники на території цього біосферного заповідника.
Іноді пожежі на відкритих територіях можуть нашкодити не лише природі, а й впливають на самопочуття людей, отруюючи повітря. Крім того, у їдкому диму можна вчадіти насмерть. Так, упродовж доби 26 березня на території Житомирської області ліквідували 35 пожеж сухої рослинності, на одній з яких виявили загиблого пенсіонера. Займання трави біля дороги помітили місцеві мешканці. Під час самостійного гасіння підручними засобами громадяни виявили у траві обгоріле тіло 63-річного односельчанина. Вони одразу зателефонували до поліції та допомогли вогнеборцям, які також прибули на виклик, загасити пожежу, яка розповсюдилась на 1,5 га.
На території Дніпропетровської області в природних екосистемах виникло 22 пожежі на загальній площі 27 га. Наймасштабніші займання сталися за межами селища міського типу Кринички Криничанського району, поблизу селища Новомиколаївка Верхньодніпровського району, неподалік села Миколаївка-1 Дніпровського району, а також за межами сіл Радісне та Єлизаветівка Петриківського району.
На житомирщині рятувальники боролися із 54 пожежами сухої трави. Так 28 березня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в с. Старий Бобрик Хорошівського району. Вже на місці події з’ясувалося, що вогонь поширився на дерев’яний житловий будинок з дерев’яної господарської споруди, яка зайнялася від палаючого на узбіччі дороги сухостою. Суха та вітряна погода сприяла швидкому поширенню пожежі. Внаслідок пожежі знищено 0,5 га сухої трави, господарчу будівлю та дах будинку. Фахівці ДСНС запобігли повному знищенню оселі, а також розповсюдженню вогню на сусідні домоволодіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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