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На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
У четвер, 2 квітня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Електропостачання буде припинене за такими адресами:

09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Сенатора, 1-3, вул. Коперника, 1-25, 2-6, вул. Шопена, 2-14;

09:00-10:30 - вул. Будівельників, вул. Ярощука (частково).

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла, вулиці
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