На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Електропостачання буде припинене за такими адресами:



09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Сенатора, 1-3, вул. Коперника, 1-25, 2-6, вул. Шопена, 2-14;



09:00-10:30 - вул. Будівельників, вул. Ярощука (частково).



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 2 квітня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Електропостачання буде припинене за такими адресами:09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Сенатора, 1-3, вул. Коперника, 1-25, 2-6, вул. Шопена, 2-14;09:00-10:30 - вул. Будівельників, вул. Ярощука (частково).Просять вибачення за тимчасові незручності.

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