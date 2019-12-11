На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
Сьогодні, 19:00
У четвер, 2 квітня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Електропостачання буде припинене за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Сенатора, 1-3, вул. Коперника, 1-25, 2-6, вул. Шопена, 2-14;
09:00-10:30 - вул. Будівельників, вул. Ярощука (частково).
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Електропостачання буде припинене за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Сенатора, 1-3, вул. Коперника, 1-25, 2-6, вул. Шопена, 2-14;
09:00-10:30 - вул. Будівельників, вул. Ярощука (частково).
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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