У жахливій аварії на Львівщині загинули троє жінок. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали водія-учасника ДТП, внаслідок якої загинули троє людей.Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 квітня близько 13:40 у селі Бендюга Сокальського району, - пише ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Mercedes Vito та Renault Kangoo. Внаслідок зіткнення троє пасажирок Renault віком 18, 40 та 60 років, від отриманих травм померли на місці події. Окрім того тілесні ушкодження отримали 21-річний водій Renault та його 42-річний пасажир. Зараз вони перебувають у лікарні. Усі загиблі та травмовані - мешканці Радехівщини.Також попередньо встановили, що водій мікроавтобуса, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі Renault, внаслідок чого відбулось зіткнення.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порущення правил дорожнього руху) Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Водій буса, 25-річний житель Дрогобицького району, затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього запобіжний захід.Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють обставини події.