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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку місце для госпіталізації дітей з коронавірусом облаштовують поруч з онкогематологічним центром

У Луцьку місце для госпіталізації дітей з коронавірусом облаштовують поруч з онкогематологічним центром
У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні створюють опорний пункт для дітей, хворих на коронавірус. Його передбачили в офтальмологічному відділенні на другому поверсі. А це – поруч із онкогематологічним центром.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили батьки дітей, які долають онкологічні недуги у медзакладі.

Лучанин Віктор Ребрина – тато 3-річної Катрусі Ребрини. У його доньки – нейробластому правої нирки, тож дівчинка майже постійно перебуває у онкогематологічному центрі. Це, до слова, єдиний медичний заклад Волині, де лікують дітей, у яких рак. Віктор Ребрина розповідає, що новина про те, що поруч з центром (на одному поверсі) облаштовують місце для можливої госпіталізації дітей з коронавірусом, шокувало батьків усіх дітей, які зараз лікуються від раку.

«У наших дітей зовсім немає імунітету, усе, що можна було, вбила хіміотерапія. Цим дітям потрібні стерильні умови, а тут – загроза такої інфекції. Це як назвати? На наших дітей просто байдуже?» – висловлюється чоловік.

Він додає, що з початком карантину відвідувачів у онкогематологічний центр не пускають, тож він, як і інші батьки, не може побачити свою дочку. І розуміє, чому та чим це може загрожувати. Натомість не розуміє, чим обґрунтоване облаштування такого місця саме поруч з онкогематологією.

Під час брифінгу, що відбувся у Волинській ОДА 2 квітня, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк запевнив, що такі пункти перебування хворих з коронавірусом створюють у кожній лікарні, аби кожна була готова до можливої потреби прийняти пацієнтів. Де саме має бути такий пункт, за словами Ващенюка, вирішує головний лікар, порадившись з епідеміологами.

«В керівництва лікарні є своє бачення. Це поки гіпотетично. Я сподіваюся, що хворих дітей з коронавірусом не буде», - сказав Ващенюк.


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Теги: коронавірус, діти, рак, онкологія, Віктор Ребрина, Катерина Ребрина
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