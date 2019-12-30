У Луцьку місце для госпіталізації дітей з коронавірусом облаштовують поруч з онкогематологічним центром
Сьогодні, 14:56
У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні створюють опорний пункт для дітей, хворих на коронавірус. Його передбачили в офтальмологічному відділенні на другому поверсі. А це – поруч із онкогематологічним центром.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили батьки дітей, які долають онкологічні недуги у медзакладі.
Лучанин Віктор Ребрина – тато 3-річної Катрусі Ребрини. У його доньки – нейробластому правої нирки, тож дівчинка майже постійно перебуває у онкогематологічному центрі. Це, до слова, єдиний медичний заклад Волині, де лікують дітей, у яких рак. Віктор Ребрина розповідає, що новина про те, що поруч з центром (на одному поверсі) облаштовують місце для можливої госпіталізації дітей з коронавірусом, шокувало батьків усіх дітей, які зараз лікуються від раку.
«У наших дітей зовсім немає імунітету, усе, що можна було, вбила хіміотерапія. Цим дітям потрібні стерильні умови, а тут – загроза такої інфекції. Це як назвати? На наших дітей просто байдуже?» – висловлюється чоловік.
Він додає, що з початком карантину відвідувачів у онкогематологічний центр не пускають, тож він, як і інші батьки, не може побачити свою дочку. І розуміє, чому та чим це може загрожувати. Натомість не розуміє, чим обґрунтоване облаштування такого місця саме поруч з онкогематологією.
Під час брифінгу, що відбувся у Волинській ОДА 2 квітня, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк запевнив, що такі пункти перебування хворих з коронавірусом створюють у кожній лікарні, аби кожна була готова до можливої потреби прийняти пацієнтів. Де саме має бути такий пункт, за словами Ващенюка, вирішує головний лікар, порадившись з епідеміологами.
«В керівництва лікарні є своє бачення. Це поки гіпотетично. Я сподіваюся, що хворих дітей з коронавірусом не буде», - сказав Ващенюк.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили батьки дітей, які долають онкологічні недуги у медзакладі.
Лучанин Віктор Ребрина – тато 3-річної Катрусі Ребрини. У його доньки – нейробластому правої нирки, тож дівчинка майже постійно перебуває у онкогематологічному центрі. Це, до слова, єдиний медичний заклад Волині, де лікують дітей, у яких рак. Віктор Ребрина розповідає, що новина про те, що поруч з центром (на одному поверсі) облаштовують місце для можливої госпіталізації дітей з коронавірусом, шокувало батьків усіх дітей, які зараз лікуються від раку.
«У наших дітей зовсім немає імунітету, усе, що можна було, вбила хіміотерапія. Цим дітям потрібні стерильні умови, а тут – загроза такої інфекції. Це як назвати? На наших дітей просто байдуже?» – висловлюється чоловік.
Він додає, що з початком карантину відвідувачів у онкогематологічний центр не пускають, тож він, як і інші батьки, не може побачити свою дочку. І розуміє, чому та чим це може загрожувати. Натомість не розуміє, чим обґрунтоване облаштування такого місця саме поруч з онкогематологією.
Під час брифінгу, що відбувся у Волинській ОДА 2 квітня, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк запевнив, що такі пункти перебування хворих з коронавірусом створюють у кожній лікарні, аби кожна була готова до можливої потреби прийняти пацієнтів. Де саме має бути такий пункт, за словами Ващенюка, вирішує головний лікар, порадившись з епідеміологами.
«В керівництва лікарні є своє бачення. Це поки гіпотетично. Я сподіваюся, що хворих дітей з коронавірусом не буде», - сказав Ващенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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