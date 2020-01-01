Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні

інфікування COVID-19 працівників Луцької міської клінічної лікарні.



Начальник головного управління Нацполіції в області Юрій Крошко розповів журналістам



Юрій Крошко каже: одне з правопорушень, яке нині розслідують волинські поліцейські, стосується випадків зараження медпрацівників.



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"На сьогоднішній день з початку карантину в єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про два факти, відповідальність за які передбачена ст.325 ККУ. Один факт робота однієї з мереж, коли не реагували на наші зауваження і продовжували. Інший факт - це по факту неналежного виконання своїх службових обов'язків у зв'язку із розповсюдженням інфекції службовими особами управлінь охорони здоров'я. Поки що без прізвищ. Слідство встановить: хто і в чому винен", - розповів начальник ГУ Нацполіції Волині Юрій Крошко.



Санкція статті передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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