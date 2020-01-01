Курс валют у Луцьку на 3 квітня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.264, а продаж – 27.952.
Євро при купівлі становить – 29.421, продажу – 30.523
Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,819, продаж – 6.688.
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Євро при купівлі становить – 29.421, продажу – 30.523
Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,819, продаж – 6.688.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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