Курс валют у Луцьку на 3 квітня





Євро при купівлі становить – 29.421, продажу – 30.523



Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,819, продаж – 6.688.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.264, а продаж – 27.952.Євро при купівлі становить – 29.421, продажу – 30.523Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,819, продаж – 6.688.

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