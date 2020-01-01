У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля

Карантин, безперечно, вплинув на життя усіх без винятку. Але декому через загрозу коронавірусу довелося кардинально змінити плани і скасувати або ж перенести головну подію свого життя – весілля.Про те, яка із цим ситуація у Луцьку,поспілкувалося із тими, хто бере безпосередню участь в організації весіль.У Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області розповіли, що наразі шлюби, заяви на реєстрацію яких були подані до 13 березня, продовжують реєструвати, але без церемоній. Натомість ті пари, які таки хочуть, аби усе було урочисто, переносять дату церемонії.Наразі ж заяву на реєстрацію шлюбу можна подати лише онлайн. До слова, з початку карантину (12 березня) станом на 3 квітня у Луцьку зареєстрували 34 шлюби.Луцький фотографрозповідає, що наразі молодята, з якими він має працювати, не скасовують, але переносять весілля, здебільшого – на серпень. «Переносять зазвичай на ту дату, яка ще залишилася вільною у замовленому ними ресторані, це визначальний фактор», – розповідає Антон і додає, що є пари, які поки вірять, що карантин не затягнеться й вони зможуть влаштувати весілля у заплановану дату.Директор рекреаційного комплексу «Рестпарк»розповів, що наразі з проханням перенести святкування звертаються молодята, весілля яких заплановане на першу половину травня. У цих випадках заклад іде назустріч та пропонує вільні дати, а це зазвичай – у вересні або жовтні.Для тих, хто вирішив все ж скасувати святкування, але вже заплатив завдаток за ресторан, музику чи роботу відеографа, актуальним залишається питання щодо повернення завдатку.Адвокатпояснив, що у правовому полі було врегульовано, що карантин є форс-мажорною обставиною. Утім, багато не зовсім добросовісних підприємств та підприємців вирішили, що форс-мажор спричинений карантином автоматично звільняє їх від виконання зобов’язань. Але це, переконує юрист, не так.За загальним правилом непереборна сила (форс-мажор) є обставиною, яка «звільняє» особу від відповідальності (ст. 617 ЦК України). Відповідна норма поширюється як на громадян, так і підприємства, як на договірні, так і недоговірні зобов’язання, зокрема випадки завдання шкоди (ч. 3 ст.1166, ч. 5 ст. 1187 ЦК, ч. 2 ст.1209 України). Однак форс-мажор жодним чином нікого не звільняє від виконання зобов’язань, зокрема й таких як договір підряду (надання послуг) на виконання певних робіт (у даному випадку весільна фотозйомка, музичний супровід весілля,тощо).«Якщо сторони не можуть дійти домовленостей щодо перенесення дати весілля, а проведення весілля в умовах карантину неможливе, то у цьому випадку я би рекомендував сторонам керуватися ч.3 ст. 571 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої у разі припинення зобов'язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню.Також у випадку не можливості мирного врегулювання питання про повернення сплачених коштів, раджу звертатися до суду», - рекомендує Олег Огородник.