В Україні відчутно потепліє: синоптик потішила прогнозом на наступний тиждень

4-5 квітня холодний атмосферний фронт далекого північного циклону принесе в Україну короткочасне похолодання. Але вже наступного тижня буде відчутне потепління.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикЗ її словами, з вівторка, 7 квітня (на Благовіщення), в Україні буде справжнє тепло. Повітря в середині тижня прогріється до +14+21 градусів."Хіба що завтра, 4-го квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині. У неділю до похолодання приєднається рвучкий, до сильного, вітер", - йдеться у дописі.