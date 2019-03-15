В Україні відчутно потепліє: синоптик потішила прогнозом на наступний тиждень
Сьогодні, 14:04
4-5 квітня холодний атмосферний фронт далекого північного циклону принесе в Україну короткочасне похолодання. Але вже наступного тижня буде відчутне потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
З її словами, з вівторка, 7 квітня (на Благовіщення), в Україні буде справжнє тепло. Повітря в середині тижня прогріється до +14+21 градусів.
"Хіба що завтра, 4-го квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині. У неділю до похолодання приєднається рвучкий, до сильного, вітер", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
З її словами, з вівторка, 7 квітня (на Благовіщення), в Україні буде справжнє тепло. Повітря в середині тижня прогріється до +14+21 градусів.
"Хіба що завтра, 4-го квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, зумовить невеликі періодичні дощі у західних областях та на Харківщині. У неділю до похолодання приєднається рвучкий, до сильного, вітер", - йдеться у дописі.
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