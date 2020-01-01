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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Волині, що захворіла на коронавірус

Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Волині, що захворіла на коронавірус
Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, у якої підтвердили COVID-19.

Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня в області зафіксували 10 підтверджених випадків коронавірусу, серед них – дитина з Луцького району. Із підозрою на COVID-19 – 18 волинян.

За словами посадовця, 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.

Нагадаємо, 25 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції. На вірус захворіла 7-річна дівчина із Гірки Полонки.

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Теги: коронавірус, Гірка Полонка, стан дівчини
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