Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Волині, що захворіла на коронавірус
Сьогодні, 13:30
Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, у якої підтвердили COVID-19.
Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня в області зафіксували 10 підтверджених випадків коронавірусу, серед них – дитина з Луцького району. Із підозрою на COVID-19 – 18 волинян.
За словами посадовця, 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.
Нагадаємо, 25 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції. На вірус захворіла 7-річна дівчина із Гірки Полонки.
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Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що станом на 3 квітня в області зафіксували 10 підтверджених випадків коронавірусу, серед них – дитина з Луцького району. Із підозрою на COVID-19 – 18 волинян.
За словами посадовця, 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.
Нагадаємо, 25 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції. На вірус захворіла 7-річна дівчина із Гірки Полонки.
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