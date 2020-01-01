Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Волині, що захворіла на коронавірус

Розповіли про стан 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, у якої підтвердили COVID-19.Про це йшлося у п’ятницю, 3 квітня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАрозповів, що станом на 3 квітня в області зафіксували 10 підтверджених випадків коронавірусу, серед них – дитина з Луцького району. Із підозрою на COVID-19 – 18 волинян.За словами посадовця, 7-річна волинянка знаходиться у задовільному стані. Увесь цей час дівчинка перебувала вдома.Нагадаємо, 25 березня у Волинській областіНа вірус захворіла 7-річна дівчина із Гірки Полонки.