Судитимуть лучанина, який хотів за 200 доларів підкупити патрульних

Судитимуть 52-річного лучанина за спробу підкупити поліцейських.Зазначається, що майже опівночі 7 січня 2020 року у Луцьку патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху авто, за кермом якого перебував нетверезий чоловік, - пише пресслужба прокуратури області.Аби залагодити із правоохоронцями питання про не притягнення його до адміністративної відповідальності, водій запропонував та надав їм 200 доларів неправомірної вигоди.Проте поліцейські припинили такі його дії та повідомили про злочин в установленому порядку. Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України).З ним укладено угоду про визнання винуватості.Далі – слово за судом.