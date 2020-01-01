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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині помер водій «швидкої», у якого діагностували коронавірус

На Волині помер водій «швидкої», у якого діагностували коронавірус
Водій «швидкої» з Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.

Близько доби тому 62-річний чоловік поступив у Волинську обласну інфекційну лікарню. Його стан був задовільний, за станом на 15:00 3 квітня він почав краще себе почувати. Проте вже ввечері життя чоловіка обірвалось. Нині перевіряють контактних осіб з його кола спілкування.

Як повідомляло ІА Волинські Новини, чоловік декілька днів тому відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили лабораторний ПЛР-тест, який дав позитивний результат.

Чоловік мав ознаки пневмонії, проте, за виключенням низької сатурації, його стан був нормальним.

Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.

Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого перевели у Волинську обласну інфекційну лікарню.

Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

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Теги: коронавірус, волинь, здоров'я
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