На Волині помер водій «швидкої», у якого діагностували коронавірус





Про це Володимир Шмаль.



Близько доби тому 62-річний чоловік поступив у Волинську обласну інфекційну лікарню. Його стан був задовільний, за станом на 15:00 3 квітня він почав краще себе почувати. Проте вже ввечері життя чоловіка обірвалось. Нині перевіряють контактних осіб з його кола спілкування.



Як повідомляло ІА Волинські Новини, чоловік декілька днів тому відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили лабораторний ПЛР-тест, який дав позитивний результат.



Чоловік мав ознаки пневмонії, проте, за виключенням низької сатурації, його стан був нормальним.



Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.



Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого перевели у Волинську обласну інфекційну лікарню.



Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій «швидкої» з Старовижівського району, в якого попередньо діагностували коронавірус, помер.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»Близько доби тому 62-річний чоловік поступив у Волинську обласну інфекційну лікарню. Його стан був задовільний, за станом на 15:00 3 квітня він почав краще себе почувати. Проте вже ввечері життя чоловіка обірвалось. Нині перевіряють контактних осіб з його кола спілкування.Як повідомляло ІА Волинські Новини, чоловік декілька днів тому відчув у себе симптоми, притаманні вірусу, і за порадою колег звернувся до сімейного лікаря. Лікування вдома не дало результатів, його стан погіршився. Тому в районній лікарні йому зробили лабораторний ПЛР-тест, який дав позитивний результат.Чоловік мав ознаки пневмонії, проте, за виключенням низької сатурації, його стан був нормальним.Попередньо відомо, що волинянин мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.Хворого транспортували спочатку в ковельську лікарню, після чого перевели у Волинську обласну інфекційну лікарню.Загалом вже у 9 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.

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