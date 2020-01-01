Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом
Сьогодні, 11:23
Лікар і медична сестра, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Результати ще однієї медсестри очікують.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив директор Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимир Онищук.
Він наголосив, що медикам провели тестування відразу після завершення процедури розтину. За станом на 3 квітня в лікаря і медсестри підтвердився коронавірус, результати дослідження ще однієї медсестри очікують.
Володимир Онищук наголошує, що розтин відбувався з дотриманням всіх процедур та в захисному спорядженні, адже вже тоді було відомо, що в померлого, ймовірно, є коронавірус.
З його слів, медики почувають себе задовільно, симптомів хвороби не мають, перебувають на самоізоляції. Відповідно до процедури, у всіх приміщеннях після розтину провели чистку, обробку і прибирання.
Нагадаємо, у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні Ореста Тимчака, який помер 29 березня в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
Загалом вже у 12 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування (йдеться про директорку Луцької міської клінічної лікарні Ларису Духневич) вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.
29 березня помер волинський лікар-гінеколог, в якого після смерті діагностували коронавірус. Проте причиною смерті став не вірус, а серцевий напад. А 3 квітня стало відомо про смерть водія «швидкої» зі Старовижівщини, в якого теж діагностували коронавірус.
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Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив директор Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимир Онищук.
Він наголосив, що медикам провели тестування відразу після завершення процедури розтину. За станом на 3 квітня в лікаря і медсестри підтвердився коронавірус, результати дослідження ще однієї медсестри очікують.
Володимир Онищук наголошує, що розтин відбувався з дотриманням всіх процедур та в захисному спорядженні, адже вже тоді було відомо, що в померлого, ймовірно, є коронавірус.
З його слів, медики почувають себе задовільно, симптомів хвороби не мають, перебувають на самоізоляції. Відповідно до процедури, у всіх приміщеннях після розтину провели чистку, обробку і прибирання.
Нагадаємо, у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні Ореста Тимчака, який помер 29 березня в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
Загалом вже у 12 медичних працівників на Волині діагностували коронавірус. Серед працівників луцької лікарні - 8 хворих. Після першого випадку інфікування (йдеться про директорку Луцької міської клінічної лікарні Ларису Духневич) вранці 1 квітня діагноз підтвердився ще у 1 лікаря та 3 медсестер, а ввечері того ж дня – ще у 3 лікарів.
29 березня помер волинський лікар-гінеколог, в якого після смерті діагностували коронавірус. Проте причиною смерті став не вірус, а серцевий напад. А 3 квітня стало відомо про смерть водія «швидкої» зі Старовижівщини, в якого теж діагностували коронавірус.
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