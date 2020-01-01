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Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО

Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мали Торгові ряди Браницьких XVIII ст. у центрі міста Любомль.

У повоєнний час в західному і північному крилі розміщувалась друкарня і редакція районної газети, фотосалон, магазини культтоварів, продуктові магазини, оптика та інше. Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль

В середині 1960 років північне крило Торгових рядів повністю знищили за допомогою військової техніки.

На цьому місці збудували універмаг. В 1970 роках пам'ятка обкладена плиткою. У 1990 роках на західному крилі другого поверху з’явилась тріщина і міська влада продала Торгові ряди підприємцеві, який повністю демонтував другий поверх і побудував двосхилий дах.

Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО

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Теги: любомль, торгові ряди, ретрофото
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