Який вигляд мали Торгові ряди Любомля у минулому столітті. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 07:21
Показали, який вигляд мали Торгові ряди Браницьких XVIII ст. у центрі міста Любомль.
У повоєнний час в західному і північному крилі розміщувалась друкарня і редакція районної газети, фотосалон, магазини культтоварів, продуктові магазини, оптика та інше. Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль
В середині 1960 років північне крило Торгових рядів повністю знищили за допомогою військової техніки.
На цьому місці збудували універмаг. В 1970 роках пам'ятка обкладена плиткою. У 1990 роках на західному крилі другого поверху з’явилась тріщина і міська влада продала Торгові ряди підприємцеві, який повністю демонтував другий поверх і побудував двосхилий дах.
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У повоєнний час в західному і північному крилі розміщувалась друкарня і редакція районної газети, фотосалон, магазини культтоварів, продуктові магазини, оптика та інше. Про це повідомляє директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль
В середині 1960 років північне крило Торгових рядів повністю знищили за допомогою військової техніки.
На цьому місці збудували універмаг. В 1970 роках пам'ятка обкладена плиткою. У 1990 роках на західному крилі другого поверху з’явилась тріщина і міська влада продала Торгові ряди підприємцеві, який повністю демонтував другий поверх і побудував двосхилий дах.
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