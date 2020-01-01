Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома





Аби врятувати вас від нудьги та зробити перебування вдома веселішим і кориснішим, hromadske зібрало найцікавіші онлайнові концерти, вистави, лекції та майстер-класи на наступний тиждень (06-12 квітня), — пише



Понеділок, 06 квітня:







Ще одна понеділкова







Вівторок, 07 квітня:











Четверта лекція з циклу



Середа, 08 квітня:















Четвер, 09 квітня:







П’ятниця, 10 квітня:











Субота, 11 квітня:







Неділя, 12 квітня:



Чудова нагода перевірити своє знання англійської.

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