На Волині одна людина з коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень

На Волині одна людина з усіх 26, у яких виявили коронавірус, знаходиться у важкому стані і перебуває на штучній вентиляції легень.Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДАрозповів, що йдеться про одну із двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, у яких виявили коронавірус.Вночі її підключили до апарату штучної вентиляції легень.Зауважимо, що із 26 інфікованих коронавірусом людей лише частина перебуває на лікуванні у медзакладах, здебільшого – у Волинській обласній клінічній лікарні. Частина ж людей, зокрема – медики реанімації Луцької міської клінічної лікарні, не мають симптомів та перебувають на самоізоляції.