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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині одна людина з коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень

На Волині одна людина з коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень
На Волині одна людина з усіх 26, у яких виявили коронавірус, знаходиться у важкому стані і перебуває на штучній вентиляції легень.

Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк розповів, що йдеться про одну із двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, у яких виявили коронавірус.

Вночі її підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Зауважимо, що із 26 інфікованих коронавірусом людей лише частина перебуває на лікуванні у медзакладах, здебільшого – у Волинській обласній клінічній лікарні. Частина ж людей, зокрема – медики реанімації Луцької міської клінічної лікарні, не мають симптомів та перебувають на самоізоляції.

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Теги: коронавірус, Волинь, важка форма хвороби
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