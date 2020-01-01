У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус
Сьогодні, 16:12
Сьогодні, 6 квітня, у Луцьк приїхали експерти Міністерства охорони здоров’я, аби перевірити забезпеченість Волинського обласного лабораторного центру та поділитися досвідом із місцевими лаборантами.
Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що приїхали експерти з молекулярної діагностики. Вони мають на меті проаналізувати реальний стан речей, побачити, чи вистачає наявного обладнання і реагентів. Щербак розповіла, що візит відбувається за сприяння Офісу президента і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
«Це світові практики, які зараз діляться своїм досвідом з нашими лаборантами, це провідні експерти МОЗу, провідні вірусологи, практикуючі. Вони оцінюють наші потужності, проводять навчання спеціалістів. Зараз охарактеризують всі необхідні аспекти і приймуть рішення, щоб ми могли швидко і якісно проводити лабораторні аналізи. Якщо в межах цього візиту виявлять, що не вистачає реагентів чи обладнання, то це докуплять і доставлять у лабораторію. Але можу уже зараз сказати, що моніторинг ефективності – на високому рівні. Не всі області можуть в себе це робити», - зауважила заступниця голови Волинської ОДА.
Зауважимо, що тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 з 30 березня роблять у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України. Раніше усі проби аналізів возили до столиці.
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Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що приїхали експерти з молекулярної діагностики. Вони мають на меті проаналізувати реальний стан речей, побачити, чи вистачає наявного обладнання і реагентів. Щербак розповіла, що візит відбувається за сприяння Офісу президента і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
«Це світові практики, які зараз діляться своїм досвідом з нашими лаборантами, це провідні експерти МОЗу, провідні вірусологи, практикуючі. Вони оцінюють наші потужності, проводять навчання спеціалістів. Зараз охарактеризують всі необхідні аспекти і приймуть рішення, щоб ми могли швидко і якісно проводити лабораторні аналізи. Якщо в межах цього візиту виявлять, що не вистачає реагентів чи обладнання, то це докуплять і доставлять у лабораторію. Але можу уже зараз сказати, що моніторинг ефективності – на високому рівні. Не всі області можуть в себе це робити», - зауважила заступниця голови Волинської ОДА.
Зауважимо, що тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 з 30 березня роблять у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України. Раніше усі проби аналізів возили до столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус
Сьогодні, 16:12