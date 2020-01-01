У Луцьку експерти МОЗ перевіряють готовність лабораторії виявляти коронавірус

Сьогодні, 6 квітня, у Луцьк приїхали експерти Міністерства охорони здоров’я, аби перевірити забезпеченість Волинського обласного лабораторного центру та поділитися досвідом із місцевими лаборантами.Про це повідомили сьогодні, 6 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАзауважила, що приїхали експерти з молекулярної діагностики. Вони мають на меті проаналізувати реальний стан речей, побачити, чи вистачає наявного обладнання і реагентів. Щербак розповіла, що візит відбувається за сприяння Офісу президента і головного санітарного лікаря України«Це світові практики, які зараз діляться своїм досвідом з нашими лаборантами, це провідні експерти МОЗу, провідні вірусологи, практикуючі. Вони оцінюють наші потужності, проводять навчання спеціалістів. Зараз охарактеризують всі необхідні аспекти і приймуть рішення, щоб ми могли швидко і якісно проводити лабораторні аналізи. Якщо в межах цього візиту виявлять, що не вистачає реагентів чи обладнання, то це докуплять і доставлять у лабораторію. Але можу уже зараз сказати, що моніторинг ефективності – на високому рівні. Не всі області можуть в себе це робити», - зауважила заступниця голови Волинської ОДА.Зауважимо, що тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 з 30 березня роблять у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України. Раніше усі проби аналізів возили до столиці.