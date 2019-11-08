На Волині цього року у аваріях травмувалось 200 людей

Понад 600 аварій трапилось на Волині за перші три місяці 2020 року.200 людей в цих ДТП травмувались, 25 – загинули.Про це свідчить аналіз, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, - інформує патрульна поліція Волинської області.За цей період на території області зареєстровано 49 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 10 таких ДТП були з постраждалими, в яких 2 особи загинуло та 12 травмовано.60 аварій з постраждалими сталось за участю пішоходів, що становить 38% від загальної кількості ДТП з постраждалими (загальна кількість ДТП з постраждалими – 159), в яких загинуло 10 осіб та 51 особа травмована.