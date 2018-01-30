Волинська прокуратура хоче повернути ділянку вартістю 13 мільйонів





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки площею понад 13 га на території Мервинської сільської ради Горохівського району – несвоєчасне внесення орендної плати, що спричиняло значні втрати бюджету.



Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагають розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська місцева прокуратура Волинської області звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру в області до одного з фермерських господарств, аби розірвати договір оренди землі та повернути державі земельну ділянку сільськогосподарського призначення вартістю 13 млн грн.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки площею понад 13 га на території Мервинської сільської ради Горохівського району – несвоєчасне внесення орендної плати, що спричиняло значні втрати бюджету.Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагають розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі.

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