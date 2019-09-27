вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину

У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
В Україні на час карантину ввели обмеження на пересування на вулиці: двоє людей максимум. Винятки: супровід дітей та службова необхідність. У багатьох областях це правило спроектували і на приватний транспорт, дозволяють перебувати в салоні тільки двом людям.

Речниця Управління патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла, що на Волині ж за пересування у легковому транспорті більше двох осіб карати не будуть, - пише "12 канал".

“Власний легковий автомобіль – не є громадським місцем, тому перебувати там може стільки людей, скільки дозволяють технічні характеристики транспорту. Ми не обмежуємо пересування в машинах тільки до двох дорослих”, - каже речниця патрульної поліції.

Тож обмеження на кількість людей, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.

Але продовжують діяти заборони на:

- В’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19.
- Користування автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).
- Купівлю вживаних автомобілів (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, нові обмеження, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу на коронавірус в Україні захворіли 20 дітей
Сьогодні, 10:53
За добу на Волині – 2 нові випадки коронавірусу: де зафіксували інфекцію
Сьогодні, 10:27
В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
Сьогодні, 09:37
Для волинських медзакладів виділили експрес-тести, маски та костюми з китайської гуманітарної допомоги
Сьогодні, 08:14
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
Сьогодні, 11:48
Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:25
За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма
Сьогодні, 11:06
За добу на коронавірус в Україні захворіли 20 дітей
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
На Волині горіла вантажівка На Волині горіла вантажівка
27 вересень, 2019, 08:27
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
18 вересень, 2019, 11:49
Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО Волинській «швидкій» подарували новий автомобіль. ФОТО
30 серпень, 2019, 11:08
У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
31 липень, 2019, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
Сьогодні, 11:48
 0
Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:25
 0
За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма
Сьогодні, 11:06
 0
Від хімчистки меблів – до впорядкування могил: чому прибирання варто довірити луцькій клінінговій компанії «SAVA». ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8