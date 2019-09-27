У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
Сьогодні, 11:48
В Україні на час карантину ввели обмеження на пересування на вулиці: двоє людей максимум. Винятки: супровід дітей та службова необхідність. У багатьох областях це правило спроектували і на приватний транспорт, дозволяють перебувати в салоні тільки двом людям.
Речниця Управління патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла, що на Волині ж за пересування у легковому транспорті більше двох осіб карати не будуть, - пише "12 канал".
“Власний легковий автомобіль – не є громадським місцем, тому перебувати там може стільки людей, скільки дозволяють технічні характеристики транспорту. Ми не обмежуємо пересування в машинах тільки до двох дорослих”, - каже речниця патрульної поліції.
Тож обмеження на кількість людей, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.
Але продовжують діяти заборони на:
- В’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19.
- Користування автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).
- Купівлю вживаних автомобілів (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Речниця Управління патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла, що на Волині ж за пересування у легковому транспорті більше двох осіб карати не будуть, - пише "12 канал".
“Власний легковий автомобіль – не є громадським місцем, тому перебувати там може стільки людей, скільки дозволяють технічні характеристики транспорту. Ми не обмежуємо пересування в машинах тільки до двох дорослих”, - каже речниця патрульної поліції.
Тож обмеження на кількість людей, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.
Але продовжують діяти заборони на:
- В’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19.
- Користування автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).
- Купівлю вживаних автомобілів (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
Сьогодні, 09:37
Коментарі 0
Останні новини
У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
Сьогодні, 11:48
На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:25