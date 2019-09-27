У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину





Речниця Управління патрульної поліції Волині Ольга Бузулук розповіла, що на Волині ж за пересування у легковому транспорті більше двох осіб карати не будуть, - пише



“Власний легковий автомобіль – не є громадським місцем, тому перебувати там може стільки людей, скільки дозволяють технічні характеристики транспорту. Ми не обмежуємо пересування в машинах тільки до двох дорослих”, - каже речниця патрульної поліції.



Тож обмеження на кількість людей, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.



Але продовжують діяти заборони на:



- В’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19.

- Користування автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).

- Купівлю вживаних автомобілів (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на час карантину ввели обмеження на пересування на вулиці: двоє людей максимум. Винятки: супровід дітей та службова необхідність. У багатьох областях це правило спроектували і на приватний транспорт, дозволяють перебувати в салоні тільки двом людям.Речниця Управління патрульної поліції Волинірозповіла, що на Волині ж за пересування у легковому транспорті більше двох осіб карати не будуть, - пише "12 канал". “Власний легковий автомобіль – не є громадським місцем, тому перебувати там може стільки людей, скільки дозволяють технічні характеристики транспорту. Ми не обмежуємо пересування в машинах тільки до двох дорослих”, - каже речниця патрульної поліції.Тож обмеження на кількість людей, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.Але продовжують діяти заборони на:- В’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19.- Користування автомобілем на відстань більше 2 км від дому особам, які потребують самоізоляції (які мали контакт з хворим чи підозру на COVID-19, людям старшим 60 років).- Купівлю вживаних автомобілів (їх неможливо належним чином зареєструвати, хоча оформити договір купівлі-продажу можна).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію