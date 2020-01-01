Синоптик попереджає про різкі перепади температури в Україні





Про це на своїй сторінці Наталія Діденко.



Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.



За її словами, температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.



У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів та дуже теплим, до +20 градусів, днем.



Однак 10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.



Потім знову потепліє, а 14-15 квітня фронт "прижене" ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 9-го квітня, погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях.Про це на своїй сторінці повідомляє синоптикВітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.За її словами, температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів та дуже теплим, до +20 градусів, днем.Однак 10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.Потім знову потепліє, а 14-15 квітня фронт "прижене" ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.

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