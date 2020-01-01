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Синоптик попереджає про різкі перепади температури в Україні

Синоптик попереджає про різкі перепади температури в Україні
Завтра, 9-го квітня, погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях.

Про це на своїй сторінці повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.

За її словами, температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.

У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів та дуже теплим, до +20 градусів, днем.

Однак 10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.

Потім знову потепліє, а 14-15 квітня фронт "прижене" ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.

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Теги: прогноз погоди, Україна, весна
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