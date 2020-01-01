Синоптик попереджає про різкі перепади температури в Україні
Сьогодні, 13:45
Завтра, 9-го квітня, погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях.
Про це на своїй сторінці повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.
За її словами, температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.
У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів та дуже теплим, до +20 градусів, днем.
Однак 10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.
Потім знову потепліє, а 14-15 квітня фронт "прижене" ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний.
За її словами, температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів.
У Києві четвер очікується сонячним, сухим, із прохолодною ніччю, +4+7 градусів та дуже теплим, до +20 градусів, днем.
Однак 10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.
Потім знову потепліє, а 14-15 квітня фронт "прижене" ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли про якість дезінфекторів, якими обробляють Луцьк
Сьогодні, 14:12
Чи святитимуть вербу у храмах УПЦ (МП) на Волині
Сьогодні, 13:56
Синоптик попереджає про різкі перепади температури в Україні
Сьогодні, 13:45
Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі
Сьогодні, 13:40