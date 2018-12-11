Поблизу Луцька горить сервісний центр





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Пожежа трапилась близько 16 години 8 квітня.



Наразі причини та обставини займання встановлюються.



Як повідомив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 16:30 на місці пожежі працюють вогнеборці.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини сталась пожежа у сервісному центрі Scania.Про це повідомили очевидці.Пожежа трапилась близько 16 години 8 квітня.Наразі причини та обставини займання встановлюються.Як повідомив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Волинській області, станом на 16:30 на місці пожежі працюють вогнеборці.Деталі – згодом.

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