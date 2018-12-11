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Поблизу Луцька горить сервісний центр

Поблизу Луцька горить сервісний центр
У селі Липини сталась пожежа у сервісному центрі Scania.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Пожежа трапилась близько 16 години 8 квітня.

Наразі причини та обставини займання встановлюються.

Як повідомив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 16:30 на місці пожежі працюють вогнеборці.

Деталі – згодом.

Поблизу Луцька горить сервісний центр
Поблизу Луцька горить сервісний центр

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Теги: пожежа, Луцьк, сервісний центр
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