Поблизу Луцька горить сервісний центр
Сьогодні, 16:59
У селі Липини сталась пожежа у сервісному центрі Scania.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Пожежа трапилась близько 16 години 8 квітня.
Наразі причини та обставини займання встановлюються.
Як повідомив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 16:30 на місці пожежі працюють вогнеборці.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Пожежа трапилась близько 16 години 8 квітня.
Наразі причини та обставини займання встановлюються.
Як повідомив начальник сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 16:30 на місці пожежі працюють вогнеборці.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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