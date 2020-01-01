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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині

Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Розповіли деталі першого в Нововолинську випадку інфікування коронавірусом.

Про це йшлося у четвер, 9 квітня, під час наради в мерії.

За словами заступника мера Андрія Стронського, чоловік спочатку знаходився на лікування в терапевтичному відділенні. Після цього пацієнта перевели в реанімаційне відділення у важкому стані. Нині він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

"Перебування хворого у терапевтичному відділенні спричинило те, що було багато контактів і з медперсоналом, і з пацієнтами, і з бригадою швидкої допомоги, і з іншим персоналом", - відзначив посадовець.

Андрій Стронський повідомив, у результаті епідрозслідування встановили, що чоловік під час карантину знаходився на санаторно-курортному лікуванні у "Червоній калині", що у Рівненській області. Поліція внесла дані до ЄРДР, аби з'ясувати. чому в період карантину працював оздоровчий заклад.

Окрім волинянина, у якого діагностували коронавірус, у "Червоній калині" були ще 2 нововолинців, в яких на сьогодні підозрюють COVID-19. Встановили, що загалом у санаторії було 8 людей із Нововолинська.

"Уже люди питають, де вони живуть, щоб ледве не розправи влаштовувати", - сказав заммера. Він закликав не сіяти паніку і наголосив, що коло контактних осіб уже визначили, вони перебуватимуть на спостереженні.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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