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Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку

Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
У світі прогнозують чергову економічну кризу у зв'язку з пандемією коронавірусу. Безробіття, падіння доходів та девальвація гривні - це те, що загрожує Україні, яка дотримується режиму самоізоляції, щоб недопустити стрімкого поширення хвороби.

Але будь-яка криза - це не лише загрози, а й нові можливості!

Так, перший у Луцьку житловий комплекс преміумкласу "Оселя парк" пропонує ексклюзивні умови, поки триває карантин. Квартири можна купити із розстрочкою у два роки за фіксованою ціною, яка не зростатиме разом із ростом курсу долара.

Поки обмінники купують/продають долар за 27 гривень, "Оселя парк" зафіксувала ціну на рівні 24,9 гривень.

До того ж, при внесенні повної вартості квартири, ви отримуєте знижку 1000 гривень за кожен квадратний метр.

"Проєктуючи "Оселю парк", ми вирішили, що повинні дарувати людям задоволення. Тому й знижки мають бути приємними і дуже приємними", - каже директор ТзОВ "Оселя парк" Андрій Худоба.

До слова, ціни за квадратний метр в комплексі стартують від 18 500 гривень.

Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/.

Телефонуйте:
+38 099 309 1515
+38 097 309 1515
+38 093 309 1515

Матеріал опублікований на правах реклами.

Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку

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Теги: Оселю парк, житло, квартири, забудовник, реклама
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Як вигідно купити житло преміум-класу у Луцьку
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