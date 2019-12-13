На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий
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У Луганській області під ворожими обстрілами загинув військовослужбовець ЗСУ.
Про це в четвер, 9 квітня, в Facebook повідомила співробітниця Офісу генпрокуратури України Наталія Непряхіна, - пише Обозреватель.
"В результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.
Ім'я загиблого військового не називається.
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Про це в четвер, 9 квітня, в Facebook повідомила співробітниця Офісу генпрокуратури України Наталія Непряхіна, - пише Обозреватель.
"В результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.
Ім'я загиблого військового не називається.
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