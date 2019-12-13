На Донбасі від ворожого обстрілу загинув військовий





Про це в четвер, 9 квітня, в Facebook повідомила співробітниця Офісу генпрокуратури України Наталія Непряхіна, - пише



"В результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.



Ім'я загиблого військового не називається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луганській області під ворожими обстрілами загинув військовослужбовець ЗСУ.Про це в четвер, 9 квітня, в Facebook повідомила співробітниця Офісу генпрокуратури України, - пише Обозреватель "В результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.Ім'я загиблого військового не називається.

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