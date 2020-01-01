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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В одному з районів Волині коронавірус виявили в дворічної дитини

В одному з районів Волині коронавірус виявили в дворічної дитини
Розповіли деталі про інфікованих COVID-19 чотирьох мешканців Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє Слово правди.

Станом на 12.00 у цьому районі зафіксували 4 випадки захворювання, підтвердила головна лікарка ЦПМД Катерина Чубок. Одна хвора лікується в обласній інфекційній лікарні, троє перебувають на амбулаторному лікуванні вдома під наглядом сімейних лікарів.

Серед хворих на COVID-19 – дворічна дитина та жінки віком 25 і 70 років. У всіх трьох хвороба протікає без ознак захворювання.

Щодо випадків підозри на коронавірус, а таких наразі налічується більше 30, результати ПЛР-досліджень поки що не готові через велику завантаженість лабораторії, в якій роблять аналізи, але стан людей моніторять сімейні лікарі.

Крім того, медики тримають на контролі стан здоров’я тих володимирчан, які повернулися з-за кордону, а також їхніх сімей. Усі вони перебувають в самоізоляції впродовж двох тижнів.

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Теги: коронавырус, Володимир-Волинський район, дитина
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