В одному з районів Волині коронавірус виявили в дворічної дитини





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Станом на 12.00 у цьому районі зафіксували 4 випадки захворювання, підтвердила головна лікарка ЦПМД Катерина Чубок. Одна хвора лікується в обласній інфекційній лікарні, троє перебувають на амбулаторному лікуванні вдома під наглядом сімейних лікарів.



Серед хворих на COVID-19 – дворічна дитина та жінки віком 25 і 70 років. У всіх трьох хвороба протікає без ознак захворювання.



Щодо випадків підозри на коронавірус, а таких наразі налічується більше 30, результати ПЛР-досліджень поки що не готові через велику завантаженість лабораторії, в якій роблять аналізи, але стан людей моніторять сімейні лікарі.



Крім того, медики тримають на контролі стан здоров’я тих володимирчан, які повернулися з-за кордону, а також їхніх сімей. Усі вони перебувають в самоізоляції впродовж двох тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли деталі про інфікованих COVID-19 чотирьох мешканців Володимир-Волинського району.Про це повідомляє Слово правди Станом на 12.00 у цьому районі зафіксували 4 випадки захворювання, підтвердила головна лікарка ЦПМД. Одна хвора лікується в обласній інфекційній лікарні, троє перебувають на амбулаторному лікуванні вдома під наглядом сімейних лікарів.Серед хворих на COVID-19 – дворічна дитина та жінки віком 25 і 70 років. У всіх трьох хвороба протікає без ознак захворювання.Щодо випадків підозри на коронавірус, а таких наразі налічується більше 30, результати ПЛР-досліджень поки що не готові через велику завантаженість лабораторії, в якій роблять аналізи, але стан людей моніторять сімейні лікарі.Крім того, медики тримають на контролі стан здоров’я тих володимирчан, які повернулися з-за кордону, а також їхніх сімей. Усі вони перебувають в самоізоляції впродовж двох тижнів.

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