На Волині через недогляд матері 6-річна дівчинка отримала опіки
Сьогодні, 17:12
Розслідують дії 29-річної мешканки одного із сіл Ратнівського району, через недогляд якої 6-річна дитина отримала опіки.
Зазначається, що увечері 8 квітня на дитині, яка перебувала без нагляду дорослих, внаслідок ігор із сірниками спалахнув одяг – і вона отримала опіки, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Нетвереза мати, доставивши доньку в лікарню, від госпіталізації дитини після надання їй спеціалізованої медичної допомоги письмово відмовилася, проте дівчинку залишили в лікарняному закладі.
До слова, жінка виховує чотирьох малолітніх дітей. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
Наразі триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ст. 166 КК України, злісне невиконання матір'ю обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Зазначається, що увечері 8 квітня на дитині, яка перебувала без нагляду дорослих, внаслідок ігор із сірниками спалахнув одяг – і вона отримала опіки, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Нетвереза мати, доставивши доньку в лікарню, від госпіталізації дитини після надання їй спеціалізованої медичної допомоги письмово відмовилася, проте дівчинку залишили в лікарняному закладі.
До слова, жінка виховує чотирьох малолітніх дітей. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
Наразі триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ст. 166 КК України, злісне невиконання матір'ю обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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