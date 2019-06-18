З трьох гектарів землі біля Світязя незаконно зняли родючий шар ґрунту

На Волині розслідують незаконне зняття родючого шару ґрунту з ділянки площею 3 гектари за межами Світязької сільської ради Шацького району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.З'ясували, що суб’єкт господарювання, якому надано в оренду земельну ділянку, облаштовуючи резервуар для збору дощової води, самовільно, без отримання спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту, заволодів ґрунтовим покривом земель, чим створив небезпеку для довкілля.За цим фактом розпочате кримінальне провадження, яке розслідується.Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.1 ст. 239-1 Кримінального кодексу України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.