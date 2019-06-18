вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З трьох гектарів землі біля Світязя незаконно зняли родючий шар ґрунту

З трьох гектарів землі біля Світязя незаконно зняли родючий шар ґрунту
На Волині розслідують незаконне зняття родючого шару ґрунту з ділянки площею 3 гектари за межами Світязької сільської ради Шацького району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

З'ясували, що суб’єкт господарювання, якому надано в оренду земельну ділянку, облаштовуючи резервуар для збору дощової води, самовільно, без отримання спеціального дозволу на зняття родючого шару ґрунту, заволодів ґрунтовим покривом земель, чим створив небезпеку для довкілля.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження, яке розслідується.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.1 ст. 239-1 Кримінального кодексу України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, земля, родючий шар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують зниклу 33-річну жінку з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Причина смерті молодого чоловіка із Рожищенського району – пневмонія
Сьогодні, 12:55
З трьох гектарів землі біля Світязя незаконно зняли родючий шар ґрунту
Сьогодні, 12:52
У Миколаєві водія маршрутки змусили на колінах просити вибачення у ветерана АТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Як дбати про тварин у період карантину: ТОП-5 порад від ветеринара луцької військової частини
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
На березі Світязю продають приміщення рятувальної станції На березі Світязю продають приміщення рятувальної станції
18 червень, 2019, 18:16
У селі Світязь просять землю 48 атовців із Запоріжжя У селі Світязь просять землю 48 атовців із Запоріжжя
02 жовтень, 2017, 13:32
Прокурори відсудили землю на Світязі за 160 мільйонів Прокурори відсудили землю на Світязі за 160 мільйонів
11 листопад, 2016, 21:26
Волиняни-учасники АТО отримають земельні ділянки поблизу Світязя Волиняни-учасники АТО отримають земельні ділянки поблизу Світязя
04 березень, 2016, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
Сьогодні, 13:47
 0
Як працює волинський тубдиспансер в умовах недофінансування та карантину
Сьогодні, 13:20
 0
У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника
Сьогодні, 13:13
 0
Розшукують зниклу 33-річну жінку з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:59
 0
Причина смерті молодого чоловіка із Рожищенського району – пневмонія
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8