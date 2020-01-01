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Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки

Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
У Луцьку на перехресті проспектів Соборності та Молоді за участю двох легковиків та швидкої трапилася автопригода.

Про це повідомили очевидці, - інформує ІА Волиснькі новини.

Подія трапилася у суботу 11 квітня. Два авта почали рух на зелений сигнал світлофору, але невчасно помітили карету швидкої, яка перетинала перехрестя.Свідки стверджують, що швидка була без увімкнених проблискових маячків та сирени. Водій швидкої стверджує протилежне. На місці працюють патрульні. Проводяться слідчі дії. Автівки отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.

Як зазначив у коментарі ІА Волинські Новини очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, швидка везла пацієнтів на гемодіаліз, рухалася із проблисковими маячками та увімкненою сиреною, проте водії не надали їй перевагу.



Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки



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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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