Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки





Про це повідомили очевидці, -



Подія трапилася у суботу 11 квітня. Два авта почали рух на зелений сигнал світлофору, але невчасно помітили карету швидкої, яка перетинала перехрестя.Свідки стверджують, що швидка була без увімкнених проблискових маячків та сирени. Водій швидкої стверджує протилежне. На місці працюють патрульні. Проводяться слідчі дії. Автівки отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.



Як зазначив у коментарі ІА Волинські Новини очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, швидка везла пацієнтів на гемодіаліз, рухалася із проблисковими маячками та увімкненою сиреною, проте водії не надали їй перевагу.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті проспектів Соборності та Молоді за участю двох легковиків та швидкої трапилася автопригода.Про це повідомили очевидці, - інформує ІА Волиснькі новини.Подія трапилася у суботу 11 квітня. Два авта почали рух на зелений сигнал світлофору, але невчасно помітили карету швидкої, яка перетинала перехрестя.Свідки стверджують, що швидка була без увімкнених проблискових маячків та сирени. Водій швидкої стверджує протилежне. На місці працюють патрульні. Проводяться слідчі дії. Автівки отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає.Як зазначив у коментарі ІА Волинські Новини очільник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, швидка везла пацієнтів на гемодіаліз, рухалася із проблисковими маячками та увімкненою сиреною, проте водії не надали їй перевагу.

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