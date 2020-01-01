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У Володимирі-Волинському – величезні черги до супермаркету. ФОТО

У Володимирі-Волинському – величезні черги до супермаркету. ФОТО
Черга у 25-30 чоловік – це ще квіточки. Хоча саме таку картину журналісти побачили близько 12-ої години дня 11-го квітня біля маркету «АТБ» у Володимирі-Волинському.

Як роповіли жителі місцевої багатоповерхівки, напередодні, ввечері 10-го квітня, аби скупитися, люди стояли в черзі від дверей цього маркету і аж до магазину «Ельф» на Ковельскій вулиці, - пише БУГ.

Нагадаємо, що з 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування. Водночас в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Як уточнили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА, в області на вихідні не закриватимуть магазини та аптеки. Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.


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Теги: магазин, володимир, черга, карантин
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