Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки COVID-19 станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 10:25
Станом на 10.00 год. 12 квітня 2020-го року в області зареєстровано 71 підтверджений випадок COVID-19.
За інформацією управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації, за попередню добу отримали 19 позитивних результатів обстеження на COVID-19: м.Луцьк (3), м.Нововолинськ (3), Володимир–Волинський р-н (2), Горохівський р-н (7), Камінь–Каширський р-н (3), Старовижівський р-н (1). В тому числі зареєстровано 1 летальний випадок (мешканець м.Нововолинська).
Всього в області з початку спалаху 3 летальних виипадки. Одужало 2 особи.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Старовижівський район – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Луцький район – 4 випадки;
- Володимир-Волинський район- 6 випадків;
- Горохівський район – 12 випадків;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. в м.Ковель - 4);
- м. Нововолинськ – 6 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський район -3 випадки.
За добу надійшло 25 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 399 осіб, в тому числі за останню добу -52 особи.
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За інформацією управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації, за попередню добу отримали 19 позитивних результатів обстеження на COVID-19: м.Луцьк (3), м.Нововолинськ (3), Володимир–Волинський р-н (2), Горохівський р-н (7), Камінь–Каширський р-н (3), Старовижівський р-н (1). В тому числі зареєстровано 1 летальний випадок (мешканець м.Нововолинська).
Всього в області з початку спалаху 3 летальних виипадки. Одужало 2 особи.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Старовижівський район – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Луцький район – 4 випадки;
- Володимир-Волинський район- 6 випадків;
- Горохівський район – 12 випадків;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. в м.Ковель - 4);
- м. Нововолинськ – 6 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський район -3 випадки.
За добу надійшло 25 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 399 осіб, в тому числі за останню добу -52 особи.
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Коментарі 1
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