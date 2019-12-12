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Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу у Вербну неділю

Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу у Вербну неділю
Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу у Вербну неділю.

Про це повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Ще один отримав бойове ураження.

«Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил на Луганщині. На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження», – інформує штаб.

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Теги: загибель, війна, ООС
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