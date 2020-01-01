Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
На Волині режим максимального обмеження пересування діятиме і у наступні вихідні.
Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що додаткові обмежувальні заходи, які діяли на Волині у минулі вихідні (11-12 квітня), будуть діяти на Волині і у великодні вихідні.
Зокрема – з 13 години суботи 18 квітня до 6 години ранку вівторка 21 квітня, оскільки понеділок – теж вихідний.
Щербак закликала усіх прийняти рішення не йти до храму задля освячення великодніх кошиків.
Наголошуємо, обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Не йдеться про закриття магазинів, аптек та інших закладів, яким нині дозволено працювати. Обмеження мають лише рекомендаційний характер.
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Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що додаткові обмежувальні заходи, які діяли на Волині у минулі вихідні (11-12 квітня), будуть діяти на Волині і у великодні вихідні.
Зокрема – з 13 години суботи 18 квітня до 6 години ранку вівторка 21 квітня, оскільки понеділок – теж вихідний.
Щербак закликала усіх прийняти рішення не йти до храму задля освячення великодніх кошиків.
Наголошуємо, обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Не йдеться про закриття магазинів, аптек та інших закладів, яким нині дозволено працювати. Обмеження мають лише рекомендаційний характер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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