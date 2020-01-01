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Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА

Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
На Волині режим максимального обмеження пересування діятиме і у наступні вихідні.

Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що додаткові обмежувальні заходи, які діяли на Волині у минулі вихідні (11-12 квітня), будуть діяти на Волині і у великодні вихідні.

Зокрема – з 13 години суботи 18 квітня до 6 години ранку вівторка 21 квітня, оскільки понеділок – теж вихідний.

Щербак закликала усіх прийняти рішення не йти до храму задля освячення великодніх кошиків.

Наголошуємо, обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Не йдеться про закриття магазинів, аптек та інших закладів, яким нині дозволено працювати. Обмеження мають лише рекомендаційний характер.


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Теги: обмеження, пересування, Волинь, коронавірус, рекомендації
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