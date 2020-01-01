Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА

На Волині режим максимального обмеження пересування діятиме і у наступні вихідні.Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАповідомила, що додаткові обмежувальні заходи, які діяли на Волині у минулі вихідні (11-12 квітня), будуть діяти на Волині і у великодні вихідні.Зокрема – з 13 години суботи 18 квітня до 6 години ранку вівторка 21 квітня, оскільки понеділок – теж вихідний.Щербак закликала усіх прийняти рішення не йти до храму задля освячення великодніх кошиків.Наголошуємо, обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Не йдеться про закриття магазинів, аптек та інших закладів, яким нині дозволено працювати. Обмеження мають лише рекомендаційний характер.