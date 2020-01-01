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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19

Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
У мережі аптек «Волиньфармпостач» можна купити експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що у аптеках мережі «Волиньфармпостач» є у наявності експрес-тести українського виробництва. За словами посадовиці, їхня ціна від 300 до 400 гривень.

Утім, керівник підприємства «Волиньфармпостач» Михайло Півнюк у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost уточнив, що учора, 14 квітня, підприємство отримало першу партію сертифікованих експрес-тестів вітчизняного виробника. Їхня вартість – 490 гривень.

«Наша рекомендація нашим аптечним працівникам: радити людям робити тест під наглядом сімейного лікаря», - зауважив Михайло Півнюк.

За його словами, сьогодні-завтра експрес-тести розвезуть у аптеки мережі, що в різних районах області.

Довідка. Тест-набір «АТ-Коронавірус-тест-МБА» призначений для швидкого виявлення антитіл класів G та M (IgG та IgM) до коронавірусу Covid-19 (NCV, 2019-nCoV, SARS-CoV-2), якій є збудником атипової пневмонії, у сироватці, плазмі чи цільній крові людини методом імунохроматографічного аналізу. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajinskiy-virobnik-vidkriv-prodazh-ekspres-testiv-na-koronavirus-stala-vidoma-cina-foto-671841.html

Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19

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Теги: коронавірус, Волинь, експрес-тест, аптеки, купівля
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Коментарі 4
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В ж..пу,всунете гроші
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Те, що китайці подарували як гуманітарну допомогу, мені ще треба купляти?!!
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коли вже нежеретесь за гумку з китаю платити гроші де антимонопольний комітет
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ці тести - непотріб, ймовірність виявлення 50/50, тільки лабораторія в високою достовірністю може підтвердити і виявити вірус. А це на переляканих лохів розрахунок, зараз в чергу стануть, всю сім*ю тестити будуть.
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