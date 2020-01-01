«Антикорона денс»: луцькі медики записали відео кумедного танцю
Сьогодні, 14:40
Медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.
Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Декілька медиків у жартівливому форматі затанцювали у захисних костюмах під пісню The Dance Queen Group - Funky Town.
«AntiCorona Dans! З огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена. По завершенню карантину, пов'язаного з COVID -19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC», - написали жартома у підписі до відео.
У коментарях до відео люди схвально відгукуються про таку ідею і зауважують, що головне – не впадати у відчай.
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Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Декілька медиків у жартівливому форматі затанцювали у захисних костюмах під пісню The Dance Queen Group - Funky Town.
«AntiCorona Dans! З огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена. По завершенню карантину, пов'язаного з COVID -19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC», - написали жартома у підписі до відео.
У коментарях до відео люди схвально відгукуються про таку ідею і зауважують, що головне – не впадати у відчай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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