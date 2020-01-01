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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Антикорона денс»: луцькі медики записали відео кумедного танцю

«Антикорона денс»: луцькі медики записали відео кумедного танцю
Медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» станцювали «антикоронавірусний танець» та записали його на відео.

Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Декілька медиків у жартівливому форматі затанцювали у захисних костюмах під пісню The Dance Queen Group - Funky Town.
«AntiCorona Dans! З огляду на карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена. По завершенню карантину, пов'язаного з COVID -19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC», - написали жартома у підписі до відео.

У коментарях до відео люди схвально відгукуються про таку ідею і зауважують, що головне – не впадати у відчай.



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Теги: медики, Луцьк, танець, коронавірус
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