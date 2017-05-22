«Чому їх відпустили додому?»: Шкітер нарікає на вибіркове ставлення до протестувальників на «Ягодині»





Так вважає співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, - пише



Аналізуючи інцидент, який стався вчора, 14 квітня, у пункті пропуску "Якодин" на Волині, Тарас Шкітер звернув увагу на вибірковість виконання рішень, які ухвалюються для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.



Нагадаємо: українці, які повернулися додому з-за кордону, а також родичі й перевізники, що по них приїхали,



"... вони прибули на територію України з країн Європи, де вирує коронавірусна інфекція, де високий рівень смертності ... Волинська обласна державна адміністрація впровадила рішення, що всі, хто потрапляє, вимушені проходити, зокрема в готелі "Ягодин", який спеціально підготовлений для обсервації, примусову обсервацію, щоб інкубаційний період люди там посиділи і потім йшли додому на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку громадян, які знаходяться на територіїї України", – розповів Тарас Шкітер.



Проте вчора ці люди відмовилися виконувати вимоги і заблокували роботу митниці. У справу втрутилася поліція, яка виписала кілька адміністративних протоколів і відпустила всіх на самоізоляцію, приставши на умови мітингувальників.



Натомість упродовж останніх двох тижнів українці спостерігають, як поліція жорстко контролює людей, які порушують норми карантину, застосовуючи грубу фізичну силу. Наприклад, чоловіка, який плавав у Дніпрі, оточили 10 полісменів, наче особливо небезпечного злочинця, а до людей, які не носять маски чи порушують інші умови карантину, застосовують фізичну силу.



"Так, є предмет дискусії правової підстави, на основі якої правоохоронці здійснюють ці дії... Але вони займаються хорошою справою – вони змушують всіх, хто не хоче дотримуватися карантинних вимог, їх дотримуватися, щоб не наражати на небезпеку інших. І ми мовчки за цим спостерігали", – зазначив Тарас Шкітер.



Проте вчора поліція погодилася на умови протестувальників.



"Чому до одних, до тих, хто проживає на території України і становить меншу небезпеку, застосовуються такі жорсткі умови, а тих, хто приїхали і вимушені проходити примусову обсервацію, вислухали і толерантно відпустили додому? Мені здається, що підхід має бути до всіх однаковий. Якщо таке рішення ухвалене, значить воно має виконуватися. А якщо воно не виконується, то не потрібно застосовувати таку грубу фізичну силу до мешканців України, які теж не виконують умов карантину", – резюмував Тарас Шкітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дотримання умов карантину і реагування на їх порушення не повинне бути вибірковим, а має відповітати усім затвердженим раніше рішенням.Так вважає співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент Аналізуючи інцидент, який стався вчора, 14 квітня, у пункті пропуску "Якодин" на Волині, Тарас Шкітер звернув увагу на вибірковість виконання рішень, які ухвалюються для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.Нагадаємо: українці, які повернулися додому з-за кордону, а також родичі й перевізники, що по них приїхали, перекрили дорогу в пункті пропуску "Ягодин ". Протестувальники відмовлялися від обов’язкової обсервації, впровадженої тут від учора. Вимагали дозволити їм самоізолюватися удома."... вони прибули на територію України з країн Європи, де вирує коронавірусна інфекція, де високий рівень смертності ... Волинська обласна державна адміністрація впровадила рішення, що всі, хто потрапляє, вимушені проходити, зокрема в готелі "Ягодин", який спеціально підготовлений для обсервації, примусову обсервацію, щоб інкубаційний період люди там посиділи і потім йшли додому на самоізоляцію, щоб не наражати на небезпеку громадян, які знаходяться на територіїї України", – розповів Тарас Шкітер.Проте вчора ці люди відмовилися виконувати вимоги і заблокували роботу митниці. У справу втрутилася поліція, яка виписала кілька адміністративних протоколів і відпустила всіх на самоізоляцію, приставши на умови мітингувальників.Натомість упродовж останніх двох тижнів українці спостерігають, як поліція жорстко контролює людей, які порушують норми карантину, застосовуючи грубу фізичну силу. Наприклад, чоловіка, який плавав у Дніпрі, оточили 10 полісменів, наче особливо небезпечного злочинця, а до людей, які не носять маски чи порушують інші умови карантину, застосовують фізичну силу."Так, є предмет дискусії правової підстави, на основі якої правоохоронці здійснюють ці дії... Але вони займаються хорошою справою – вони змушують всіх, хто не хоче дотримуватися карантинних вимог, їх дотримуватися, щоб не наражати на небезпеку інших. І ми мовчки за цим спостерігали", – зазначив Тарас Шкітер.Проте вчора поліція погодилася на умови протестувальників."Чому до одних, до тих, хто проживає на території України і становить меншу небезпеку, застосовуються такі жорсткі умови, а тих, хто приїхали і вимушені проходити примусову обсервацію, вислухали і толерантно відпустили додому? Мені здається, що підхід має бути до всіх однаковий. Якщо таке рішення ухвалене, значить воно має виконуватися. А якщо воно не виконується, то не потрібно застосовувати таку грубу фізичну силу до мешканців України, які теж не виконують умов карантину", – резюмував Тарас Шкітер.

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