У Нововолинську та Старовижівському районі хочуть зробити більш жорсткий карантин
Сьогодні, 13:16
На Волині – два вогнища спалаху пандемії коронавірусу. Це – місто Нововолинськ і Старовижівський район.
Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення щодо необхідності введення додаткових карантинних заходів у цих локаціях. Тож облдержадміністрація радить органам місцевого самоврядування та вдалі на місцях у Нововолинську та Старовижівському районі прийняти додаткові карантинні заходи щодо обмеження і локалізації спалахів пандемії.
«Будуть сформовані додаткові карантинні пости, буде обмежений в’їзд та виїзд, закриття усіх закладів, окрім критичної інфраструктури, обмеження пересування на вулицях», - зауважила Тетяна Щербак.
Нагадаємо, ОДА заявила про те, що волинянам у вихідні з суботи, 18 квітня, 13 години до вівторка, 21 квітня, 6 години ранку, варто не виходити з добу та максимально обмежити пересування на вулицях.
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Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення щодо необхідності введення додаткових карантинних заходів у цих локаціях. Тож облдержадміністрація радить органам місцевого самоврядування та вдалі на місцях у Нововолинську та Старовижівському районі прийняти додаткові карантинні заходи щодо обмеження і локалізації спалахів пандемії.
«Будуть сформовані додаткові карантинні пости, буде обмежений в’їзд та виїзд, закриття усіх закладів, окрім критичної інфраструктури, обмеження пересування на вулицях», - зауважила Тетяна Щербак.
Нагадаємо, ОДА заявила про те, що волинянам у вихідні з суботи, 18 квітня, 13 години до вівторка, 21 квітня, 6 години ранку, варто не виходити з добу та максимально обмежити пересування на вулицях.
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