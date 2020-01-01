Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус
Сьогодні, 13:36
Троє волинян підключені до апаратів штучної вентиляції легень через важкий перебіг коронавірусної інфекції.
Про це сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
Він також додав, що у корпусі Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах, який визначили епіцентром у боротьбі за життя важких хворих перебуває троє пацієнтів.
За інформацією, яку повідомили виданню власні джерела, приблизно о 13 годині 17 квітня з інфекційної лікарні у Боголюби бригада екстреної медичної допомоги транспортувала ще одного пацієнта у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
Він також додав, що у корпусі Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах, який визначили епіцентром у боротьбі за життя важких хворих перебуває троє пацієнтів.
За інформацією, яку повідомили виданню власні джерела, приблизно о 13 годині 17 квітня з інфекційної лікарні у Боголюби бригада екстреної медичної допомоги транспортувала ще одного пацієнта у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус
Сьогодні, 13:36
На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
Сьогодні, 13:19