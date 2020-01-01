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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську через спалах коронавірусу можуть запровадити комендантську годину

У Нововолинську через спалах коронавірусу можуть запровадити комендантську годину
У Нововолинську посилюють карантинні заходи через спалах COVID-19.

Про це йшлося 17 квітня під час засідання міської комісії ТЕБ та НС, на якому обговорили питання про запровадження додаткових обмежувальних карантинних заходів на території Нововолинська, йдеться на сайті мерії.

Рішенням регіональної комісії рекомендували установити особливий режим в’їзду на територію Нововолинська та виїзду з нього громадян і транспортних засобів. Виходячи з цього, міська комісія ТЕБ та НС своїм рішенням зобов’язала відповідні служби терміново розпочати підготовку щодо утворення карантинних контрольно-пропускних пунктів на в’їзді та виїзді з території міста.

У разі погіршення ситуації з поширенням хвороби коронавірусу не виключають можливість введення в Нововолинську комендантської години.

У зв’язку з цим вкотре наголошують мешканцям міста бути свідомими і відповідальними, без особливої потреби не виходити на вулицю, максимально залишатися вдома у Великодні дні і не йти до храмів.

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Теги: комендантська година, карантин, Нововолинськ
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